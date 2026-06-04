Famiglia nel bosco nessun illecito dai pm | archiviata l' inchiesta
L'inchiesta sulla famiglia nel bosco è stata archiviata. I pm hanno concluso che non ci sono stati illeciti disciplinari. L'indagine, disposta dal Ministro della Giustizia, si è concentrata su eventuali irregolarità dei magistrati coinvolti. Dopo le verifiche, non sono stati trovati elementi che possano contestare comportamenti illeciti. La decisione di archiviare è stata comunicata senza ulteriori approfondimenti o accuse.
"All'esito dell'inchiesta sulla 'famiglia nel bosco' disposta dal Ministro della giustizia, non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati". Si legge in una nota diffusa dal Ministero di via Arenula. "Le decisioni di merito in ossequio all'indipendenza e all'autonomia della magistratura non sono oggetto di valutazione. Per queste ragioni il ministro della giustizia, Carlo Nordio, dispone l'archiviazione del procedimento sul caso" Nei mesi scorsi il ministero era intervenuto inviando degli ispettori al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila per monitorare la gestione del caso che vede coinvolta la cosiddetta la famiglia di Palmoli (Chieti), i cui figli sono stati allontanati e affidati a una struttura protetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Famiglia nel bosco, Epifania amara - Vita in diretta 06/01/2026
Notizie e thread social correlati
Famiglia nel bosco, Nordio archivia inchiesta: “Nessun illecito disciplinare da magistrati”Il ministro della Giustizia ha archiviato l’inchiesta sulla famiglia nel bosco, confermando che non sono stati riscontrati illeciti disciplinari da...
Leggi anche: Caso Unabomber del Nordest, cala il sipario: archiviata l’inchiesta di Trieste, “nessun colpevole”
Temi più discussi: Porta a porta - Famiglia nel bosco: tutta la storia - Video; Famiglia nel bosco, mamma Catherine a Domenica In: Diverse informazioni non corrette, ma non posso parlare; Famiglia nel bosco, parla Catherine Birmingham: Combatterò per i miei bimbi finché respiro. Ci hanno giudicati senza capirci. Zucchero...; Domenica In 2025/26 - Catherine Birmingham e la verità sulla famiglia nel bosco - 31/05/2026 - Video.
Famiglia nel bosco, Nordio archivia inchiesta: Nessun illecito disciplinare da magistrati(Adnkronos) – Dopo l’inchiesta sulla ‘famiglia nel bosco’ disposta dal ministro della Giustizia, non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati. Le decisioni di merito in os ... msn.com
Famiglia nel bosco, nessun illecito dai pm: archiviata l'inchiestaNon sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati, si legge in una nota del ministero della Giustizia. Il procedimento è archiviato ... msn.com
Gli avvocati della famiglia nel bosco rinunciano al mandato. Solinas: Non c'era una visione comune. #ANSA facebook
Una donna colta, aperta, matura, intelligente. Pensarla nelle mani di quelle quattro ignoranti che hanno rovinato la sua vita e quella dei sui figli grida vendetta. Eppure nessun risarcimento potrà cancellare la distruzione del suo progetto di vita. Madri come lei x.com