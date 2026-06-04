Famiglia nel bosco nessun illecito dai pm | archiviata l' inchiesta

Notizia in breve

L'inchiesta sulla famiglia nel bosco è stata archiviata. I pm hanno concluso che non ci sono stati illeciti disciplinari. L'indagine, disposta dal Ministro della Giustizia, si è concentrata su eventuali irregolarità dei magistrati coinvolti. Dopo le verifiche, non sono stati trovati elementi che possano contestare comportamenti illeciti. La decisione di archiviare è stata comunicata senza ulteriori approfondimenti o accuse.