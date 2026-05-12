Caso Unabomber del Nordest cala il sipario | archiviata l'inchiesta di Trieste nessun colpevole

Il Gip di Trieste ha disposto l’archiviazione del procedimento sul cosiddetto "Unabomber del Nordest", l'attentatore che per oltre un decennio ha seminato il panico tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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