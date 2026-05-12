Caso Unabomber del Nordest cala il sipario | archiviata l'inchiesta di Trieste nessun colpevole
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Il Gip di Trieste ha disposto l’archiviazione del procedimento sul cosiddetto "Unabomber del Nordest", l'attentatore che per oltre un decennio ha seminato il panico tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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