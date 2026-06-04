Il ministero della Giustizia ha deciso di archiviare il caso riguardante i magistrati coinvolti nella vicenda della famiglia nel bosco, stabilendo che non ci sono state irregolarità disciplinari. Prima dell’esito del referendum sulla giustizia, i magistrati sono stati oggetto di attacchi da parte di alcuni esponenti politici, tra cui la premier, che li hanno accusati e insultati. La decisione di archiviazione è stata comunicata senza ulteriori provvedimenti o sanzioni nei loro confronti.

Attaccati da una parte politica, compresa la premier Giorgia Meloni, poco prima del referendum sulla giustizia, minacciati e insultati, ai magistrati che si sono occupati della famiglia nel bosco nulla va e andava rimproverato. Il ministero della Giustizia, che aveva inviato gli ispettori dopo le dichiarazioni della presidente del Consiglio, ha escluso qualsiasi profilo di illecito disciplinare a carico dei magistrati coinvolti. La nota ufficiale di via Arenula è arrivata con la conclusione degli accertamenti disposti nei mesi scorsi su impulso del ministro Carlo Nordio. “All’esito dell’inchiesta sulla ‘famiglia nel bosco’ disposta dal Ministro della giustizia, non sono emersi profili di illeciti disciplinari da parte dei magistrati”, si legge nel documento diffuso dal Ministero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Famiglia nel bosco”, il ministero della Giustizia archivia il caso: nessun illecito disciplinare per i magistrati

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Famiglia nel bosco, la Penitenziaria: I giudici hanno ragione

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