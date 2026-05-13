Famiglia del bosco Pillon | ‘Nessuno è ingestibile famiglia di gran cuore’

Da ildifforme.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avvocato ha preso in carico la difesa dei coniugi coinvolti in una vicenda familiare nota come “famiglia del bosco”. La coppia sta cercando di riunirsi con i propri figli, mentre le procedure legali continuano a svolgersi. Il legale ha dichiarato che nessuno dei due è ingestibile e ha definito la famiglia come una di grande cuore. La questione resta al centro di un procedimento giudiziario in corso.

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Il nuovo legale assume la difesa dei coniugi Trevallion mentre prosegue la battaglia per il ricongiungimento con i figli La vicenda della “famiglia del bosco” continua acatalizzare l’attenzione dell’opinione pubblicae deimedia nazionali. I protagonisti della storia sonoNathan TrevallioneCatherine Birmingham, una coppia anglo-australiana residente da anni aPalmoli, in provincia di Chieti, che sta portando avanti unadifficile battaglia legale per riunirsi ai loro figli. Nelle ultime ore si è verificatauna svolta significativaa livello giudiziario. La coppia ha scelto come nuovo legaleSimone Pillon, avvocato ed ex senatore della Lega, che ha già assunto formalmente la loro difesa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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