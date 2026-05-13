Un avvocato ha preso in carico la difesa dei coniugi coinvolti in una vicenda familiare nota come “famiglia del bosco”. La coppia sta cercando di riunirsi con i propri figli, mentre le procedure legali continuano a svolgersi. Il legale ha dichiarato che nessuno dei due è ingestibile e ha definito la famiglia come una di grande cuore. La questione resta al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Il nuovo legale assume la difesa dei coniugi Trevallion mentre prosegue la battaglia per il ricongiungimento con i figli La vicenda della “famiglia del bosco” continua acatalizzare l’attenzione dell’opinione pubblicae deimedia nazionali. I protagonisti della storia sonoNathan TrevallioneCatherine Birmingham, una coppia anglo-australiana residente da anni aPalmoli, in provincia di Chieti, che sta portando avanti unadifficile battaglia legale per riunirsi ai loro figli. Nelle ultime ore si è verificatauna svolta significativaa livello giudiziario. La coppia ha scelto come nuovo legaleSimone Pillon, avvocato ed ex senatore della Lega, che ha già assunto formalmente la loro difesa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia del bosco, Pillon: ‘Nessuno è ingestibile, famiglia di gran cuore’

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Temi più discussi: Famiglia nel bosco, Pillon è il nuovo avvocato. Giudici: La mamma non può tornare in casa famiglia; L'ex senatore della Lega Simone Pillon è il nuovo avvocato dei genitori della famiglia nel bosco; Non c’era una visione comune: i legali lasciano la difesa della famiglia del bosco. Nuovo avvocato è Simone Pillon; La famiglia (tradizionale) del bosco ha un nuovo avvocato: Pillon.

Famiglia nel bosco ? @SimoPillon, ex senatore della Lega, è il nuovo legale dei coniugi Trevallion per la vicenda dell’allontanamento dei tre figli. Qui le sue prime dichiarazioni dopo aver ricevuto l’incarico x.com

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