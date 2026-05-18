Famiglia nel bosco i giudici dell’Aquila chiamano in causa il Csm | Dica se l’ispezione del Ministero è legittima

Da quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda nota come la famiglia del bosco sta alimentando una disputa tra le autorità giudiziarie e il Consiglio superiore della magistratura. I giudici dell’Aquila hanno chiesto chiarimenti al Csm sulla legittimità di un’ispezione condotta dal Ministero. Questa richiesta si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, senza che siano ancora stati resi noti dettagli specifici sulle motivazioni o sulle conseguenze di questa richiesta. La situazione rimane sotto osservazione per ulteriori sviluppi.

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L’Aquila, 18 maggio 2026 – Si profila uno scontro istituzionale sulla vicenda dell’ormai nota ‘ famiglia del bosco’. Nicoletta Orlandi, presidente de l Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha scritto al Consiglio superiore della magistratura sollevando dubbi sulla legittimità delle  ispezioni del ministero della Giustizia,  a cui la corte viene sottoposta per la gestione del caso dei coniugi Trevallion. Contemporaneamente l’Anm denuncia “preoccupazione”, per le “modalità” adottare dagli ispettori.  Secondo quanto scrive Orlandi al Csm, gi tecnici incaricati dal ministero della Giustizia intendono monitorare l'andamento del procedimento, entrando nel merito del “contenuto” dei successivi provvedimenti dei magistrati sulla vicenda, e riservandosi di richiedere l’acquisizione di atti istruttori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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