Carta del docente ai precari l' ennesima vittoria in tribunale | condannato il ministero dell' Istruzione

Un tribunale ha condannato il ministero dell'Istruzione in una causa riguardante la carta del docente per i docenti precari. Questa decisione si aggiunge a una serie di sentenze favorevoli ai lavoratori con contratti a termine nel settore dell'istruzione. La vicenda riguarda i diritti economici e le modalità di accesso alla misura, che sono state contestate in sede legale più volte negli ultimi anni.

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