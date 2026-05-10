Carta del docente ai precari l' ennesima vittoria in tribunale | condannato il ministero dell' Istruzione
Un tribunale ha condannato il ministero dell'Istruzione in una causa riguardante la carta del docente per i docenti precari. Questa decisione si aggiunge a una serie di sentenze favorevoli ai lavoratori con contratti a termine nel settore dell'istruzione. La vicenda riguarda i diritti economici e le modalità di accesso alla misura, che sono state contestate in sede legale più volte negli ultimi anni.
Ancora una significativa affermazione giudiziaria per la tutela dei diritti dei docenti precari. L'ennesimo pronunciamento che conferma un orientamento ormai consolidato. Il tribunale del lavoro di Agrigento ha accolto il ricorso promosso dagli avvocati Francescochristian Schembri e Michele Melfa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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