Falconara è stata la madre della pallavolo marchigiana e casa del beach italiano

A Falconara si svolgerà la prima tappa del campionato italiano assoluto di beach volley. La competizione, che attira numerosi atleti, si terrà sulla spiaggia della città. L’evento rappresenta un momento importante per il settore, con le squadre che si preparano ad affrontarsi in partite di qualificazione. La manifestazione è prevista nel fine settimana, con l’organizzazione che ha allestito campi e strutture per gli spettatori.

Cresce l’attesa per la prima tappa del Campionato italiano assoluto di beach volley a Falconara dal 12 al 14 giugno e riaffiorano i ricordi nei protagonisti del territorio come Franco Brasili, storico dirigente della Federazione pallavolo marchigiana e responsabile nazionale del beach volley dal 1989 al 2006, e Francesco "Pippi" Lombardi, viceallenatore della nazionale femminile tra il 2008 e il 2012. "Falconara è stata la grande madre della pallavolo marchigiana e, per diversi anni, anche la casa del beach volley italiano – dice Brasili –. Quando Lisandro Carvalho, che viveva a Falconara e aveva giocato nella Sabini Castelferretti, divenne allenatore della nazionale femminile, iniziò un percorso che portò le azzurre a stabilirsi qui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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