A Falconara venerdì torna il silent reading party della biblioteca di Falconara appuntamento all' aeroporto

A Falconara, venerdì 17 aprile, alle 18, si terrà un evento dedicato alla lettura presso l'aeroporto della città. Si tratta di un silent reading party organizzato dalla biblioteca locale, che invita i partecipanti a immergersi in libri e letture in un ambiente tranquillo. L'iniziativa si svolge in un contesto pubblico, con l’obiettivo di promuovere la lettura in modo informale e accessibile.

Falconara si prepara ad accogliere un nuovo, suggestivo appuntamento con la lettura. Venerdì 17 aprile, a partire dalle 18.15, il Terminal Arrivi dell’aeroporto Raffaello Sanzio diventerà un luogo inedito e affascinante dove fermarsi, spegnere il cellulare e lasciarsi trasportare dalle pagine di.🔗 Leggi su Anconatoday.it

"L’aeroporto di Falconara grande leva. Il futuro è più ibrido"MASSIMILIANO Polacco, direttore Confcommercio Marche, come stanno le imprese in regione? Com’è andato il 2025? "Il 2025 è stato un anno di...

Conto alla rovescia per il doppio appuntamento con il Carnevale a Castelferretti e FalconaraLa festa prenderà il via alle 15 con la Parata della Banda, che darà inizio alla manifestazione promossa dagli organizzatori della Festa della...