Trent’anni di Fair Play Menarini è partito il conto alla rovescia

Dopo trent’anni di attività, è iniziato il conto alla rovescia per il progetto Fair Play Menarini, che si propone di promuovere valori come la correttezza, il rispetto e la solidarietà tra gli atleti. Il percorso si articola attraverso diverse tappe, con l’obiettivo di individuare e celebrare nuovi esempi di sportività sia durante le competizioni che nella vita quotidiana. La fase di selezione e riconoscimento è ora in corso.

Un percorso a tappe per mettere in luce i nuovi campioni sportivi di correttezza, rispetto e solidarietà, in gara e nella vita. Il Premio Internazionale Fair Play Menarini festeggia 30 anni: tre decenni e oltre 400 leggende dello sport luminose dentro e fuori dal campo. Integrità morale e talento agonistico: servono entrambi per entrare nella rosa degli Ambasciatori del Fair Play Menarini, che conta fuoriclasse del calibro di Zico, Tommie Smith, Casey Stoner, Federica Pellegrini, Ian Thorpe, Fabio Cannavaro, Federica Brignone e Marco Belinelli. Icone in grado di ispirare le nuove generazioni, diffondendo i valori più nobili della competizione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trent’anni di Fair Play Menarini, è partito il conto alla rovescia Notizie correlate Leggi anche: Trent’anni di valori: il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l’edizione 2026 Partito il conto alla rovescia per le ParalimpiadiFiniti i Giochi, se ne fanno altri: mancano solo 11 giorni rimasti all'inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con l’arrivo della... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il principe Giannini al Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino. Tra i premiati anche Angori, Bucchi e Bettini. Trent’anni di Fair Play Menarini, è partito il conto alla rovesciaIl Premio Fair Play Menarini festeggia tre decenni e oltre 400 leggende dello sport, luminose dentro e fuori dal campo ... lapresse.it Trent'anni di valori: il Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l'edizione 2026FIRENZE, Italia, 6 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Trent'anni di storie incredibili, quelle di uomini e donne per cui l'etica sportiva pesa più di qualsiasi medaglia. È questo il traguardo che raggiungerà ... adnkronos.com