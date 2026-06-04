Fair Play 2026 derby Inter-Milan | chi sarà Gentleman dell’anno?

Il Premio Gentleman Fair Play 2026, alla sua 31ª edizione, si terrà a settembre a Milano. La cerimonia premierà il giocatore considerato più corretto e rispettoso durante l’anno. La manifestazione è attesa con grande interesse e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario sportivo. La scelta del vincitore avviene tra i candidati selezionati tra i partecipanti alle principali competizioni, senza ancora essere annunciati i nomi dei favoriti.

Grande attesa per il prestigioso Premio Gentleman Fair Play 2026. L’evento annuale, giunto alla sua 31^ edizione, è previsto per settembre 2026 a Milano, come avevamo anticipato nel nostro blog nei mesi scorsi. Ebbene sì, dopo il grande successo di pubblico ed emozioni registrato la scorsa annata (settembre 2025), nell’illustre cornice della Scuola Militare Teulié, il premio Gentleman è pronto a tornare a Milano più forte che mai. Chi sarà incoronato Gentleman dell’anno 2026? Crescono attesa e adrenalina per uno degli eventi più prestigiosi e spettacolari di sempre. A settembre 2025, alla scuola Teulié Milano, c’eravamo anche noi. E possiamo garantire che è stato davvero un grande spettacolo, uno show multisensoriale fatto di campioni ed emozioni. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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