Mauro ha espresso la sua opinione sulla corsa al secondo posto nel campionato di calcio, affermando che l’Inter potrebbe dominare anche l’anno prossimo se le concorrenti, Milan e Juventus, non cambieranno strategia. Ha commentato le mosse e le possibilità delle squadre per cercare di insidiare la squadra nerazzurra nella prossima stagione. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle prospettive future e sui possibili sviluppi della lotta per la posizione in classifica.

Inter News 24 Mauro analizza la volata secondo posto e le mosse per insidiare l’Inter nella prossima stagione: ecco le sue parole. Sulle pagine di Repubblica, Massimo Mauro ha tracciato un bilancio del momento attuale del calcio italiano, soffermandosi sulla lotta per la piazza d’onore e sul futuro delle grandi storiche del nostro campionato. Con l’Inter ormai proiettata verso il titolo, l’attenzione si sposta sulla crescita della Juventus di Spalletti e sulle prospettive del Milan di Massimiliano Allegri, chiamato a un salto di qualità nel prossimo mercato per interrompere il dominio nerazzurro. «Il dilemma che il calcio italiano ci propone è chi tra Napoli, Milan e Juventus arriverà al secondo posto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mauro non ha dubbi: «L’anno prossimo ci sarà un altro dominio dell’Inter se Milan e Juve non faranno questa cosa…»

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