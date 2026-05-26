Premio Gentleman 2026 31^ edizione | Milano capitale Fair Play
Milano si prepara ad accogliere la 31ª edizione del Premio Gentleman Fair Play 2026. L’evento si focalizza sulla promozione di valori come correttezza e rispetto nello sport e nella società. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane, con la partecipazione di rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale. L’obiettivo è evidenziare comportamenti etici e lo spirito di lealtà tra gli atleti e le persone coinvolte.
Premio Gentleman Fair Play 2026: Milano pronta a celebrare la 31ª edizione. Grande attesa per un evento dove i riflettori sono tutti puntati sul concetto di fair play e correttezza. Ebbene sì, come avevamo anticipato nel nostro blog, il premio Gentleman Fair Play 2026 si terrà con tutta probabilità a fine estate, nel mese di settembre, come avvenuto lo scorso anno (alla scuola Teulié c’eravamo anche noi per il Trentennale). La 31ª edizione del Premio Gentleman Fair Play 2026 si prepara a tornare sotto i riflettori di Milano con un format davvero apprezzato e avvincente. Un evento che, anno dopo anno, si conferma tra i più prestigiosi del panorama calcistico italiano, capace di unire sport, etica e spettacolo in un’unica serata iconica. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
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