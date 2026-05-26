Premio Gentleman 2026 31^ edizione | Milano capitale Fair Play

Notizia in breve

Milano si prepara ad accogliere la 31ª edizione del Premio Gentleman Fair Play 2026. L’evento si focalizza sulla promozione di valori come correttezza e rispetto nello sport e nella società. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane, con la partecipazione di rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale. L’obiettivo è evidenziare comportamenti etici e lo spirito di lealtà tra gli atleti e le persone coinvolte.