I lavori sulla facciata della caserma dei carabinieri in piazza San Pietro in Ciel d’Oro sono stati completati. La facciata è stata ristrutturata e si presenta ora come nuova.

Sono stati ultimati i lavori alla facciata della caserma dei carabinieri in piazza San Pietro in Ciel d’Oro. Con i ponteggi smontati e la parte esterna dell’ex convento dei Padri Lateranensi che è tornata al suo massimo splendore proprio alla vigilia dell’annuale celebrazione della fondazione dell’Arma, quest’anno al 212esimo anniversario, che si terrà domani alle 18.30 nel cortile della stessa sede del Comando provinciale dei carabinieri di Pavia. Il restauro conservativo ha interessato l’ordine inferiore della facciata addossata lateralmente alla Basilica che custodisce la tomba di Sant’Agostino e che sarà visitata tra una quindicina di giorni da Papa Leone XIV, a Pavia sabato 20 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Facciata della caserma tornata come nuova

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