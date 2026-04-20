Nuova caserma dei vigili del fuoco | cuore operativo e simbolo della comunità

È stata inaugurata una nuova caserma dei vigili del fuoco, un edificio che rappresenta un punto di riferimento per la zona. La struttura ospita le squadre di pronto intervento e si inserisce come elemento centrale nel sistema di sicurezza locale. L’apertura di questa caserma segna un passo importante per garantire interventi più rapidi e efficaci in situazioni di emergenza. La comunità si è riunita per assistere alla cerimonia di inaugurazione.

La sicurezza passa anche da qui, da una caserma che non è solo un edificio ma un punto di riferimento per un’intera comunità. Nelle Giudicarie è stata inaugurata la nuova sede dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondo e Breguzzo, al termine di un intervento di ristrutturazione che restituisce al.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Inaugurata la nuova Caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondo e Breguzzo; Cuore pulsante del volontariato e simbolo di una comunità, inaugurata la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Bondo e Breguzzo; La nuova caserma per i vigili del fuoco volontari di Bondo e Breguzzo; Vigili del fuoco, inaugurata la caserma di Bondo – Breguzzo.

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