Polizia Municipale cercasi nuova sede della caserma | sos della Fp Cgil

La Fp Cgil di Salerno ha lanciato un appello per trovare una nuova sede alla polizia municipale, proponendo di utilizzare l’ex palazzina Liberty delle manifatture Cotoniere Meridionali. Attualmente, si cerca una soluzione stabile per il comando dei vigili urbani, che possa sostituire l’attuale sistemazione. La richiesta è rivolta alle autorità competenti, che devono individuare un’area idonea per questa esigenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Utilizzare come nuova sede del comando della polizia municipale di Salerno l’ex palazzina Liberty delle manifatture Cotoniere meridionali. Rilancia l’ipotesi già avanzata nel 2022 la Cgil funzione pubblica che attraverso il segretario provinciale Antonio Capezzuto ritorna sulla situazione di degrado in cui versa la sede del comando dei caschi bianchi di Salerno. La caserma che ospita il comando della polizia municipale di Salerno in via dei Carrara cade a pezzi e non è solo una questione raccontata da cornicioni mancanti. Dietro, come ricorda Capezzuto, ci sono anni di inerzia e di lamentele inascoltate. I locali di Via dei Carrari sono inadeguati per un Corpo che svolge, ogni giorno, un lavoro prezioso a tutela della sicurezza e della convivenza civile in questa città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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