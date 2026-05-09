Diouf verso la conferma Mkhitaryan riflette sul ritiro | il punto di Fabrizio Romano

Il centrocampista francese sembra vicino a confermare il suo ruolo nella squadra anche nella prossima stagione, mentre il calciatore armeno sta considerando l’ipotesi di smettere di giocare dopo aver vinto lo scudetto. La situazione viene monitorata attentamente, con aggiornamenti provenienti da fonti di stampa specializzate. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le parti coinvolte sono in fase di valutazione.

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