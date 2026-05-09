Diouf verso la conferma Mkhitaryan riflette sul ritiro | il punto di Fabrizio Romano
Il centrocampista francese sembra vicino a confermare il suo ruolo nella squadra anche nella prossima stagione, mentre il calciatore armeno sta considerando l’ipotesi di smettere di giocare dopo aver vinto lo scudetto. La situazione viene monitorata attentamente, con aggiornamenti provenienti da fonti di stampa specializzate. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le parti coinvolte sono in fase di valutazione.
di Lorenzo Vezzaro Il centrocampista francese apre alla permanenza, mentre l’armeno valuta l’addio al calcio dopo lo scudetto. Le ultime in casa Inter. Con la stagione che volge al termine, l’Inter inizia a pianificare il futuro dei propri interpreti. Le indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Fabrizio Romano delineano due scenari opposti: da una parte la voglia di continuità di un giovane in crescita, dall’altra il possibile saluto di un veterano che ha scritto pagine importanti del calcio internazionale e che, a 37 anni, si trova davanti al bivio più difficile della carriera. IL FUTURO DI ANDY DIOUF – « Il club valuterà la sua situazione a fine stagione, ma Diouf apre totalmente alla permanenza.🔗 Leggi su Internews24.com
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