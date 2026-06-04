Fabio Dadati è il nuovo presidente di Confcommercio Lecco

Mercoledì sera, nella sede di piazza Garibaldi 4, Confcommercio Lecco ha eletto il nuovo presidente. La carica è stata assegnata a un imprenditore di 61 anni, con esperienze nel settore alberghiero, della ristorazione e nella gestione di enti fieristici e camerali. La nomina segna un cambio di leadership all’interno dell’associazione.

Nella sede di piazza Garibaldi 4, mercoledì sera, Confcommercio Lecco ha voltato pagina. Fabio Dadati, 61 anni, imprenditore lecchese con un curriculum che spazia dall'alberghiero alla ristorazione fino alla governance di enti fieristici e camerali, è stato eletto nuovo presidente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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