Chi sono i 32 candidati di FdI a Lecco | dall' atleta paralimpico all' ex presidente di Confcommercio

Mercoledì sera, il partito Fratelli d’Italia ha annunciato i 32 candidati che si presenteranno alle elezioni comunali di Lecco previste per il 24 e 25 maggio 2026. Tra i nomi ci sono un atleta paralimpico e un ex presidente di Confcommercio, con diverse esperienze e background. La lista comprende figure provenienti da settori diversi, pronte a concorrere per un ruolo nel prossimo consiglio comunale.

Mercoledì sera Fratelli d'Italia ha calato le sue carte per le elezioni comunali di Lecco del 24 e 25 maggio 2026. Trentadue candidati e un capolista di lungo cors per la presentazione ufficiale della lista del partito di Giorgia Meloni ha radunato militanti, simpatizzanti e ospiti istituzionali.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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