Fabbrica del Vapore torna il Festival di Re Nudo | quattro giorni di arte musica e cultura alternativa

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La cultura alternativa si riprende il cuore di Milano. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, lo Spazio ex Cisterne della Fabbrica del Vapore ospiterà la terza edizione de "Le notti dell'underground - il festival di re nudo". La storica manifestazione milanese torna in città con una formula. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Açores : Les Îles Volcaniques du Portugal - Documentaire voyage - AMP

Video Açores : Les Îles Volcaniques du Portugal - Documentaire voyage - AMP

Notizie e thread social correlati

Il festival alla Fabbrica del Vapore, tra musica elettronica e mostre: “Sarà qualcosa di bello e popolare”Dal 21 al 26 aprile si svolge alla Fabbrica del Vapore la terza edizione del Fabbrica Design Week Music Festival.

Alla Fabbrica del Vapore torna FDW, dove il Fuorisalone incontra la musica elettronicaDurante la Milano Design Week, alla Fabbrica del Vapore si tiene nuovamente FDW, un evento che unisce il mondo del design e della musica elettronica.

Temi più discussi: Milione Reloaded Festival; Milano, alla Fabbrica del Vapore spazio all'arte emergente -; La misura dell’uno; Zona K torna a casa per la chiusura di Life 26.

fabbrica del vapore fabbrica del vapore tornaA Milano torna 'Le notti dell'underground - Il festival di re nudo'Dall'11 al 14 giugno nello Spazio ex Cisterne della Fabbrica del Vapore, a Milano, torna 'Le notti dell'underground - il festival di re nudo', la terza edizione della nuova formula della storica manif ... ansa.it

fabbrica del vapore fabbrica del vapore torna'Le Notti dell'Underground - Il festival di Re Nudo', al via a Milano la terza edizioneGiovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno, a Milano, nello Spazio ex Cisterne della Fabbrica del Vapore, torna 'Le Notti dell'Undergroung - Il festival di Re Nudo' con l’attesa terza ediz ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web