Fabbrica del Vapore torna il Festival di Re Nudo | quattro giorni di arte musica e cultura alternativa
La cultura alternativa si riprende il cuore di Milano. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, lo Spazio ex Cisterne della Fabbrica del Vapore ospiterà la terza edizione de "Le notti dell'underground - il festival di re nudo". La storica manifestazione milanese torna in città con una formula. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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