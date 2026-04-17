Durante la Milano Design Week, alla Fabbrica del Vapore si tiene nuovamente FDW, un evento che unisce il mondo del design e della musica elettronica. Mentre il Fuorisalone si svolge tra showroom e installazioni in vari quartieri della città, questa location si propone come spazio di incontro tra due settori che spesso operano separati. L’iniziativa mira a creare un ponte tra le due discipline durante i giorni della manifestazione.

Durante la Milano Design Week, mentre il Fuorisalone si distribuisce tra showroom e installazioni diffuse, c’è un luogo che prova a tenere insieme due linguaggi spesso separati: il design e la musica. È la Fabbrica del Vapore, che dal 21 al 26 aprile ospita la terza edizione di Fabbrica Design Week (FDW), progetto che affianca un programma espositivo articolato a un festival elettronico. L’idea è semplice: trasformare uno spazio industriale in un hub temporaneo dove convivono ricerca progettuale e cultura del clubbing. Da una parte le mostre, dall’altra i palchi. In mezzo, il pubblico. Il cuore della parte espositiva è “CONTINUUM. Archivi, trasformazioni e visioni del progetto”, un percorso che mette insieme università, scuole e designer indipendenti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Alla Fabbrica del Vapore torna FDW, dove il Fuorisalone incontra la musica elettronica

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