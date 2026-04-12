Il festival alla Fabbrica del Vapore tra musica elettronica e mostre | Sarà qualcosa di bello e popolare

Dal 21 al 26 aprile si svolge alla Fabbrica del Vapore la terza edizione del Fabbrica Design Week Music Festival. L’evento combina musica elettronica e mostre, con il coinvolgimento di producer come Lele Sacchi ed Eric Galiani. La manifestazione propone un programma di spettacoli e installazioni nel contesto di un ambiente dedicato alla creatività e al design. La sede, in centro a Milano, ospita artisti e artisti visivi in un mix di musica e arti visive.

Milano – Squadra vincente non si cambia. E così pure questa terza edizione de l Fabbrica Design Week Music Festival affida dal 21 al 26 aprile ospiti e contenuti musicali del suo cartellone ai producer di event i Lele Sacchi ed Eric Galian i. Tutto con l’intenzione di trasformare durante il Salone del Mobile la Fabbrica del Vapore in un c rocevia dell’elettronica per sommare design, arte e musica contemporanea. Fra le mostre, quella dedicata all’archivio della fotografa d’interni Carla De Benedetti, curata da Maria Fratelli e Andrea Gianni, ma anche “Interdependence” del Politecnico, “New design for a new world” di Isia e “Mobility fixtures for unfixed life” della Musashino Art University.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il festival alla Fabbrica del Vapore, tra musica elettronica e mostre: “Sarà qualcosa di bello e popolare” SchoolVision: alla Fabbrica del Vapore i giovani incontrano la musicaMilano, 25 marzo 2026 - Musica e spettacolo protagonisti alla Fabbrica del Vapore di Milano nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo con... Leggi anche: Milano diventa la capitale del mondo. Da Vance a Rubio, ecco chi ci sarà alla cena olimpica con Mattarella alla Fabbrica del Vapore