Fa lavori in casa e scopre mezzo chilo di droga denunciati i cinque inquilini

Durante lavori di manutenzione in un appartamento, il proprietario ha trovato circa mezzo chilo di droga nascosto all’interno. In seguito, le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato cinque inquilini dell’immobile, ritenuti coinvolti nel possesso e nella detenzione della sostanza stupefacente. La scoperta è avvenuta casualmente, senza che ci fosse una segnalazione precedente o sospetti specifici. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’origine e la destinazione della droga.

L'incredibile scoperta è avvenuta in modo del tutto fortuito, mentre il proprietario di un immobile stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. Un cittadino che aveva concesso la propria abitazione in comodato d'uso gratuito a un gruppo di stranieri, si è improvvisamente imbattuto in un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Undercover in North Korea: a rare investigation

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