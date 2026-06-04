Fa lavori in casa e scopre mezzo chilo di droga denunciati i cinque inquilini

Da modenatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante lavori di manutenzione in un appartamento, il proprietario ha trovato circa mezzo chilo di droga nascosto all’interno. In seguito, le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato cinque inquilini dell’immobile, ritenuti coinvolti nel possesso e nella detenzione della sostanza stupefacente. La scoperta è avvenuta casualmente, senza che ci fosse una segnalazione precedente o sospetti specifici. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire l’origine e la destinazione della droga.

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L'incredibile scoperta è avvenuta in modo del tutto fortuito, mentre il proprietario di un immobile stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. Un cittadino che aveva concesso la propria abitazione in comodato d'uso gratuito a un gruppo di stranieri, si è improvvisamente imbattuto in un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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