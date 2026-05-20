L' appartamento era diventato un supermarket della droga | oltre un chilo e mezzo di stupefacenti in casa

Nella serata di lunedì, la Polizia locale di Rimini ha condotto un'operazione nel quartiere di Viserba, arrestando un uomo nato nel 1996. Durante le perquisizioni, sono state trovate e sequestrate più di 1,7 chili di sostanze stupefacenti di diversa natura, nascoste all’interno di un appartamento. L’immobile era stato allestito come un vero e proprio punto vendita di droga, con quantità considerevoli di sostanze sequestrate. L’uomo è stato accompagnato in commissariato, mentre le indagini proseguono.

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