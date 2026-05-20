L' appartamento era diventato un supermarket della droga | oltre un chilo e mezzo di stupefacenti in casa
Nella serata di lunedì, la Polizia locale di Rimini ha condotto un'operazione nel quartiere di Viserba, arrestando un uomo nato nel 1996. Durante le perquisizioni, sono state trovate e sequestrate più di 1,7 chili di sostanze stupefacenti di diversa natura, nascoste all’interno di un appartamento. L’immobile era stato allestito come un vero e proprio punto vendita di droga, con quantità considerevoli di sostanze sequestrate. L’uomo è stato accompagnato in commissariato, mentre le indagini proseguono.
La Polizia locale di Rimini ha eseguito nella serata di lunedì, 18 maggio, un'operazione di polizia giudiziaria nel quartiere di Viserba, conclusasi con l'arresto di un uomo (classe 1996) e il sequestro di oltre 1,7 chili di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, occultati all'interno della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
COMO ESSA CIDADE MEDIEVAL SOBREVIVEU ATÉ HOJE
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Colognola, spaccio di droga: due arresti, sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacenti
Chiavenna, fermato per un controllo viene trovato con la droga. E in casa scoperto oltre un chilo di stupefacentiChiavenna (Sondrio), 11 aprile 2026 – Crystal meth, ketamina, hashish e metanfetamina per un totale di un chilo di sostanze stupefacenti.
Il mondo che vorrei OFC. . BONIFICATO APPARTAMENTO SEGNALATO PER DEGRADO: A Campo di Marte, a Firenze, un appartamento era diventato un punto critico per il quartiere: degrado, sporcizia e attività illecite segnalate dai residenti avevano creato - Facebook facebook
Fondo Schuster: alloggi, fondi e garanzie per chi non ha casa. Obiettivi: riqualificazione immobili, garantire i privati che affittano a prezzi calmierati, contributi per affitti, bollette, riqualificazione energetica. Su #scarp300: shop.scarpdetenis.it @caritas_milano x.com
Il rapporto prezzi immobiliari-redditi di Milano è diventato peggiore di quello di Londra reddit