Lando Norris ha dichiarato che Mercedes e Ferrari sono le scuderie favorite per il Gran Premio di Monaco, in programma questo fine settimana. Il pilota ha aggiunto che il suo obiettivo resta la vittoria, nonostante le previsioni. La conferenza stampa si è svolta nel giovedì precedente alla sesta gara stagionale di Formula Uno. Norris ha partecipato alla consueta riunione con i media, senza fornire ulteriori dettagli sulle strategie o sulle condizioni delle squadre.

Lando Norris ha preso parte alla consueta conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del weekend del Gran Premio di Monaco 2026, sesto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha vinto la passata edizione dell’evento monegasco, ma quest’anno i rapporti di forza tra le macchine dei top team sono cambiati e sarà molto più difficile per lui puntare al bersaglio grosso sulle strade del Principato. “ Non ci presentiamo a Monaco con le stesse credenziali del 2025, ma l’obiettivo è sempre cercare di conquistare la pole e poi vincere la gara. Credo che la Mercedes e la Ferrari abbiano qualcosa in più, specialmente la Ferrari qui a Monaco potrà sfruttare i suoi punti di forza che invece in altre piste si sono rivelati degli svantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Mercedes e Ferrari favorite qui a Monaco, ma l’obiettivo è sempre la vittoria”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ULITMATE F1 FLOOR DUEL Mercedes vs Ferrari Epoxy MADNESS!

Notizie e thread social correlati

GP Miami F1 commento in diretta: McLaren e Mercedes favorite, ma Ferrari ora ci crede davveroLa Sprint Race di ieri al Gran Premio di Miami ha offerto un quadro tecnico molto interessante, dopo le tre settimane di pausa del campionato di...

F1, Lando Norris: “Pronto ad approfittare della lotta Mercedes, buon risultato ottenuto”George Russell ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Canada 2026, quinto appuntamento del campionato di F1.

Temi più discussi: F1 | McLaren e Mercedes divise dal... cambio: la differenza nei rapporti plasma modi diversi di usare la stessa PU; Stella e Norris: La Ferrari è favorita per Monaco, lo dice il GPS; F1 Fast & Freak – Un Gran Premio del Canada tutto da ridere; F1, Lando Norris: Scelta della partenza sbagliata, contento di aver osato.

PODIO DE LA #SprintRace DEL #CanadianGP George #Russell - #Mercedes | WINNER Lando #Norris - #McLaren | +1.272 Kimi #Antonelli - #Mercedes | +1.843 Tremenda Sprint en #Montreal #F1 x.com

Partenza della gara, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes F1 W17) è affianco a Lando Norris (McLaren MCL40), GP del Canada 2026 [3200x2100] reddit

F1, Lando Norris: Mercedes e Ferrari favorite qui a Monaco, ma l’obiettivo è sempre la vittoriaLando Norris ha preso parte alla consueta conferenza stampa piloti del giovedì alla vigilia del weekend del Gran Premio di Monaco 2026, sesto round ... oasport.it

Coulthard: Lando Norris non conserverà il titolo di F1 nel 2026.David Coulthard ha recentemente espresso le sue opinioni sui veri contendenti per il campionato di Formula 1 del 2026, lasciando poco spazio per le possibilità di Lando Norris di riconfermarsi a causa ... napolipiu.com