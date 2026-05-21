Il quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 si svolge a Montreal, segnando il ritorno in pista dopo tre settimane di pausa. Gli appassionati possono seguire la gara e lo Sprint attraverso diverse piattaforme televisive e in streaming. Gli orari di inizio sono stati comunicati e riguardano sia le sessioni di qualifiche che le due gare, con dettagli disponibili sui canali dedicati. La copertura televisiva copre anche le qualifiche, offrendo un'ampia panoramica di tutte le fasi dell'evento.

Non è stata lunga come quella precedente, ma anche questa pausa di tre settimane si è fatta sentire. Adesso però è giunto il momento di rivedere in pista le monoposto di Formula 1. Il campionato del mondo 2026 riparte ancora dal Nord America per il quinto appuntamento della stagione, il Gran Premio del Canada, in programma sul circuito di Montreal, dedicato a Gilles Villeneuve, da venerdì 22 a domenica 24 maggio. Si tratta di una tappa molto importante per tutti, visto che le squadre avranno diversi aggiornamenti da testare. Siamo poi vicinissimi alla novità dell'Aduo, il sistema che permette a chi è indietro di sviluppare i propri motori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1 GP Canada: gli orari di Montreal, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming

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