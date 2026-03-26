F1 GP Giappone | gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in tv e streaming

Il terzo appuntamento del campionato di Formula 1 si svolge sul circuito di Suzuka e rappresenta l’ultimo prima della pausa estiva. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orari specifici per le diverse piattaforme. La copertura coinvolge canali dedicati e servizi online, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento in tempo reale.

A due settimane di distanza dalla storica prima vittoria in carriera, nel campionato del mondo di Formula 1, di Andrea Kimi Antonelli sulla pista di Shanghai, in Cina, è giunto il momento di tornare in pista per i protagonisti del circus iridato. I motori si accenderanno nuovamente in Asia, ma questa volta per disputare il Gran Premio del Giappone, in programma sul circuito di Suzuka da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026. Si tratta di un appuntamento molto importante per tutti, in cui poter continuare a valutare i progressi delle proprie monoposto con il nuovo regolamento, tra l'aerodinamica attiva e le inedite power unit, dove la potenza elettrica è quasi pari a quella del motore elettrico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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