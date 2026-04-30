F1 GP Miami 2026 | orari Sprint qualifiche e gara La guida tv del fine settimana

La stagione di Formula 1 riprende nel weekend dal 1 al 3 maggio con il Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa del campionato. Dopo un mese di pausa, dovuta all’annullamento di alcune tappe, l’evento si svolgerà nel circuito di Miami con le sessioni di qualifiche, la gara e la Sprint. Sono stati comunicati gli orari di tutte le fasi del weekend, visibili anche in diretta TV.

Dopo un mese di stop, causato dall’annullamento degli eventi inizialmente previsti in Bahrain e Arabia Saudita, riparte finalmente la Formula Uno da venerdì 1 a domenica 3 maggio con il fine settimana del Gran Premio di Miami 2026, valevole come quarta tappa della stagione. Il circuito della Florida ospiterà il secondo weekend Sprint dell’anno, che segnerà anche il debutto delle modifiche regolamentari introdotte per limitare le criticità tecniche emerse nei primi tre round di questa nuova generazione di monoposto. Per venire incontro alle esigenze di team e piloti, è stata estesa da 60 a 90 minuti la durata dell’unica sessione di prove libere in programma venerdì prima della Sprint Qualifying che determinerà la griglia di partenza della Sprint.🔗 Leggi su Oasport.it

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