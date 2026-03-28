LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | sontuosa pole di Kimi Antonelli che distacco a Russell! Ferrari lontana la griglia di partenza

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nel Gran Premio del Giappone 2026, con un margine significativo su Russell. La Ferrari si trova lontana dalla prima fila e la griglia di partenza è stata definita. La diretta si conclude con questa fase, dopo aver aggiornato i dettagli delle qualifiche e della formazione delle vetture per la gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 8.11 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del GP del Giappone. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 8.10 Ricordiamo la bandiera bianconera ricevuta da Lewis Hamilton nel corso del Q3 con il britannico richiamato per esser andato troppo lentamente nella pit lane. 8.09 Questa la griglia di partenza della gara di domani che partirà alle 7.00, orario italiano: 1 Antonelli 2 Russell 3 Piastri 4 Leclerc 5 Norris 6 Hamilton 7 Gasly 8 Hadjar 9 Bortoleto 10 Lindblad 11 Verstappen 12 Ocon 13 Hulkenberg 14 Lawson 15 Colapinto 16 Sainz 17 Albon 18 Bearman 19 Perez 20 Bottas 21 Alonso 22 Stroll 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: sontuosa pole di Kimi Antonelli, che distacco a Russell! Ferrari lontana, la griglia di partenza Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell in pole davanti ad Antonelli, doccia fredda Ferrari. La griglia di partenza Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: Russell in pole, bene Antonelli. Ferrari impalpabile, Verstappen 20°!Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Contenuti e approfondimenti su Kimi Antonelli Temi più discussi: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli cerca conferme, la Ferrari prova la ‘macarena’; F1 Gp Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in diretta tv e in streaming (Sky, Now e TV8); F1, GP Giappone 2026: quando e dove vedere qualifiche e gara a Suzuka? Orari programma, diretta tv e streaming; La F1 vola a Suzuka: orari e dove vedere in TV il GP Giappone. Diretta live qualifiche Gp Giappone: acuto Leclerc in Q1 davanti alle Mercedes, eliminato BearmanLa cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato di Suzuka. Caccia alla pole position ... sport.virgilio.it LIVE F1 GP Giappone, qualifiche in diretta: Antonelli in pole, Leclerc in seconda filaLa diretta LIVE delle qualifiche del GP Giappone della Formula 1, gli aggiornamenti in tempo reale: Leclerc e Antonelli per la pole. Hamilton lotta con Russell e le McLaren, Max Verstappen fuori in Q2 ... fanpage.it Andrea Kimi Antonelli, grazie a un passaggio sontuoso in 1:28.778, ha fatto sua la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio del Giappone. Dando sfoggio di un'autentica prova di forza, il talento italiano ha preceduto di quasi tre decimi il proprio - facebook.com facebook Kimi Antonelli conquista a Pole Position #DAZNF1 x.com