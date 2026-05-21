Il Gran Premio del Canada di Formula 1 si svolgerà dal 22 al 24 maggio, riunendo i piloti su una delle piste più tradizionali del calendario. Tra i protagonisti, Kimi Antonelli si presenta come il favorito per la vittoria, mentre i team di Russell e della Ferrari si preparano a migliorare le prestazioni dopo alcune gare sottotono. La gara si corre sul circuito di Montreal, con le qualifiche previste il venerdì e la corsa domenicale.

Il Gran Premio del Canada di F1 si disputerà tra venerdì 22 e domenica 24 maggio. Il Circus torna in azione dopo tre settimane in questo strano inizio di stagione 2026, durante il quale gli appuntamenti agonistici sono stati letteralmente centellinati anche a causa della cancellazione dei GP di Bahrain e Arabia Saudita. Nonostante la lunga pausa si riparte sempre dal Nord America, poiché si correrà a Montreal. In anticipo rispetto alle abitudini, che volevano la gara canadese collocata nel cuore del mese di giugno. Tuttavia, la razionalizzazione dei viaggi intercontinentali ha saggiamente deciso di agganciare l’appuntamento del Paese della Foglia d’Acero a quello della Florida. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, GP Canada 2026. Kimi Antonelli parte come l’uomo da battere. Russell e la Ferrari devono scuotersi dal torpore

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