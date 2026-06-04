Bill Cosby subisce un’ulteriore sconfitta in sede giudiziaria. Il tribunale ha respinto la richiesta dell’attore, 88 anni, di ottenere un nuovo processo nell’ambito di una causa civile per aggressione sessuale del valore di oltre 19 milioni di dollari. Il giudice della Corte Superiore della Contea di Los Angeles ha emesso la propria sentenza stabilendo che Cosby non ha fornito prove sufficienti a sostegno della sua tesi, secondo la quale presunte irregolarità processuali gli avrebbero impedito di beneficiare di un giudizio equo. La notizia è stata riportata dai principali organi di stampa statunitensi. La Corte d’Appello ha confermato la condanna nei confronti di Bill Cosby, stabilendo che il risarcimento danni di 19,25 milioni di dollari riconosciuto alla sua accusatrice, Donna Motsinger, non risulta “eccessivo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bill Cosby nei guai, il tribunale conferma la condanna per aggressione sessuale. L’attore dovrà risarcire la vittima della violenza con 19.25 milioni di dollari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bill Cosby condannato per aggressione sessuale, verserà 19 milioni di dollari alla sua vittimaUn uomo noto come attore e comico degli anni Ottanta è stato condannato per aggressione sessuale.

Bill Cosby dovrà risarcire una delle donne che lo ha accusato di violenze sessuali con 19 milioni di dollariUn giudice ha stabilito che l'attore deve versare 19,25 milioni di dollari a una delle donne che lo hanno denunciato per presunte violenze sessuali.

Argomenti più discussi: Respinta la richiesta di Bill Cosby per nuovo processo su aggressione; Bill Cosby dovrà pagare un maxi risarcimento per un'aggressione sessuale di 50 anni fa; Respinta la richiesta di Bill Cosby per nuovo processo su aggressione sessuale.

Bill Cosby, il tribunale conferma il verdetto: risarcimento da oltre 19 milioni di dollari per aggressione sessuale x.com