Ex Isochimica si allunga ancora l' infinita scia di morte ad Avellino
Il 4 giugno 2026, ad Avellino, è stato registrato un altro decesso legato alla vicenda Isochimica. Si tratta di un ex operaio di 78 anni che, nel corso degli anni, ha vissuto le conseguenze dell’esposizione e delle cause legali legate all’azienda. La sua morte si aggiunge a una lunga serie di decessi di ex lavoratori, molti dei quali avevano sperato in un risarcimento o in una qualche forma di riconoscimento prima di perdere la vita.
Avellino, 4 giugno 2026. Ancora un morto. Antonio Petrozziello, 78 anni, ex operaio dell’Isochimica, oggi uno in meno fra quelli che speravano almeno in un po’ di giustizia da vivi. Era di Contrada, si è spento a maggio scorso. Cancro – come tanti altri. Il Comitato ex operai Isochimica aggiorna. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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