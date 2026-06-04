Ex Isochimica si allunga ancora l' infinita scia di morte ad Avellino

Notizia in breve

Il 4 giugno 2026, ad Avellino, è stato registrato un altro decesso legato alla vicenda Isochimica. Si tratta di un ex operaio di 78 anni che, nel corso degli anni, ha vissuto le conseguenze dell’esposizione e delle cause legali legate all’azienda. La sua morte si aggiunge a una lunga serie di decessi di ex lavoratori, molti dei quali avevano sperato in un risarcimento o in una qualche forma di riconoscimento prima di perdere la vita.