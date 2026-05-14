Fortitudo ancora un blackout ad Avellino | si decide tutto a gara 5 Ansia per Fantinelli
La Fortitudo ha perso anche la terza partita contro Avellino, lasciando la serie in parità e demandando tutto alla quinta e decisiva sfida. La squadra ha subito un blackout durante l’ultima partita, che si è giocata in trasferta, e si preoccupa per le condizioni di uno dei giocatori chiave. La gara numero cinque si terrà in casa, al PalaDozza, e sarà l’unica occasione per determinare chi avanzerà ai prossimi turni dei playoff.
La Flats Service Fortitudo torna dalla trasferta di Avellino con il sapore amaro di una doppia sconfitta e la consapevolezza che il passaggio del turno passerà obbligatoriamente dalla "fossa" del PalaDozza. Il match del Pala Del Mauro finisce 76-67 per l’Unicusano, al termine di una gara vissuta. 🔗 Leggi su Today.it
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