LA DOGANA DEL NULLA | ad Avellino si inaugura ciò che non è ancora finito
Ad Avellino si è tenuta recentemente un'inaugurazione insolita, dedicata a un progetto ancora in fase di completamento. La cerimonia ha visto coinvolti rappresentanti locali e cittadini, anche se i lavori non erano ancora terminati. L'evento ha suscitato curiosità, poiché si è celebrato un edificio o un'opera che non era pronta per essere aperta al pubblico. La scena si è svolta in un clima di attesa e di aspettative per il futuro.
Vi è un genere di cerimonia che la vita pubblica avellinese ha elevato a forma d'arte: l'inaugurazione di ciò che non è ancora inaugurabile. Non si tratta di negligenza, beninteso. Si tratta di scelta. Di quella deliberata preferenza per l'apparenza che, in questo capoluogo, precede.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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