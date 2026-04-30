LA DOGANA DEL NULLA | ad Avellino si inaugura ciò che non è ancora finito

Ad Avellino si è tenuta recentemente un'inaugurazione insolita, dedicata a un progetto ancora in fase di completamento. La cerimonia ha visto coinvolti rappresentanti locali e cittadini, anche se i lavori non erano ancora terminati. L'evento ha suscitato curiosità, poiché si è celebrato un edificio o un'opera che non era pronta per essere aperta al pubblico. La scena si è svolta in un clima di attesa e di aspettative per il futuro.