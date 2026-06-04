Ex hotel Astor | rinvii a giudizio per l’occupazione indagini su Kata verso l’archiviazione

Notizia in breve

L’ex hotel Astor di via Maragliano a Novoli, occupato da settembre 2022, è stato sgomberato dopo un anno. Il 10 giugno 2023, una bambina di 4 anni è scomparsa nello stabile. Sono stati rinviati a giudizio per occupazione alcuni dei coinvolti. Le indagini su un uomo sospettato di aver favorito l’occupazione sono in corso e potrebbero portare all’archiviazione.