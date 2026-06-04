Ex hotel Astor | rinvii a giudizio per l’occupazione indagini su Kata verso l’archiviazione
L’ex hotel Astor di via Maragliano a Novoli, occupato da settembre 2022, è stato sgomberato dopo un anno. Il 10 giugno 2023, una bambina di 4 anni è scomparsa nello stabile. Sono stati rinviati a giudizio per occupazione alcuni dei coinvolti. Le indagini su un uomo sospettato di aver favorito l’occupazione sono in corso e potrebbero portare all’archiviazione.
L’ex hotel Astor di via Maragliano a Novoli è stato occupato da settembre 2022 fino allo sgombero da persone soprattutto romene e peruviane dopo che il 10 giugno 2023 nello stabile è scomparsa la bambina Kataleya Mia Alvarez Chicllo (“Kata”). Per l’occupazione, riporta il quotidiano la Nazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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