Il procuratore Raffaele Cammarano dovrà comunicare entro il 26 maggio 2026 la decisione sulla posizione dei tre indagati, Cutfield, Parker Eaton e Griffiths. Secondo quanto riportato da fonti vicine all'inchiesta, sembra probabile che si opti per l'archiviazione, evitando il rinvio a giudizio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sulla decisione finale.

Entro il 26 maggio 2026 il procuratore Raffaele Cammarano dovrà comunicare la sua decisione, ma secondo rumors raccolti dal Giornale d'Italia l'ipotesi più probabile sarebbe l'archiviazione. Casseforti, hard disk e memorie esterne di Lynch sarebbero già state recuperate dall'MI6 poche ore dopo l'aff. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, procura verso archiviazione dei 3 indagati: no rinvio a giudizio per Cutfield, Parker Eaton e Griffiths - RUMORS

Articoli correlati

Garlasco, entro 90 giorni in arrivo perizia informatica decisiva, da pm decisione su archiviazione o rinvio a giudizio SempioLa nuova perizia informatica richiesta dagli investigatori e disposta dalla Procura potrebbe infatti fornire elementi chiave per comprendere cosa...

Cellulari in carcere, Procura chiede il rinvio a giudizioRischiano il processo 7 persone accusate di introduzione e uso illecito di un telefono cellulare un L8 Star all’interno della casa circondariale...