Scomparsa Kata a Firenze indagini verso la chiusura Avvocato della mamma | Scopriremo se qualcuno ha mentito

A tre anni dalla scomparsa della piccola Kata a Firenze, le indagini sembrano prossime alla chiusura. L'avvocato della madre ha dichiarato che si spera di ottenere presto l'accesso agli atti della Procura e che, analizzando le dichiarazioni degli interrogati, sarà possibile verificare eventuali menzogne. La procura sta valutando i prossimi passaggi nel procedimento.

L'avvocato della madre di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa tre anni fa a Firenze: "Speriamo di avere accesso il prima possibile agli atti della Procura, leggendo le dichiarazioni di chi è stato interrogato verificheremo se qualcuno ha mentito". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: “Faremo riaprire le indagini, rapita da criminali organizzati” La misteriosa scomparsa di Tania Greco, il caso irrisolto dopo 24 anni: “Qualcuno ha mentito”La depressione, l'anoressia, ma anche il matrimonio in vista con un giovane con il quale si diceva felice. Misteriosa scomparsa di Kata a Firenze COSA È ACCADUTO REALMENTE Contenuti utili per approfondire Scomparsa Kata Temi più discussi: La piccola Kata, scomparsa due anni e mezzo fa dall'ex hotel Astor di Firenze - 18/03/2026; 'Chi l'ha visto?', stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata; Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: Faremo riaprire le indagini, rapita da criminali organizzati; La madre di Kata, la bambina scomparsa a Firenze, Portata via da uomini che volevano lo sgombero dell’hotel. Scomparsa di Kata a Chi l’ha visto | L’appello disperato della madre: Venduta e adottata illegalmenteLa scomparsa di Kata a Chi l'ha visto: questa sera tutti gli aggiornamenti sulla povera bimba peruviana portata via dall'ex hotel di Firenze ... ilsussidiario.net Kata scomparsa a Firenze, la criminologa della madre: Faremo riaprire le indagini, rapita da criminali organizzatiLa famiglia non c’entra nulla con la scomparsa di Kata: a Fanpage.it parla la criminologa Stefania Sartorini incaricata dalla madre della bimba di 5 anni scomparsa a Firenze tre anni fa. Ora la Proc ... fanpage.it "Rapita da loro". Kata scomparsa a Firenze, l'annuncio è appena arrivato. Cosa succede - facebook.com facebook