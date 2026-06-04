Ex complesso di Sant' Agostino hub culturale innovativo per giovani e imprese
La Giunta ha dato il via libera alla candidatura di Genova al bando Action Networks, promosso dalla Commissione europea sotto il programma Urbact IV. L’obiettivo è riqualificare l’ex complesso di Sant’Agostino, un tempo capannone industriale, in un centro culturale e innovativo dedicato a giovani e imprese. La proposta mira a trasformare il patrimonio storico in uno spazio urbano più inclusivo e produttivo.
La Giunta ha approvato la presentazione della candidatura del Comune di Genova al bando Action Networks, emanato dalla Commissione europea nell'ambito del programma transnazionale Urbact IV, con l'obiettivo di trasformare il patrimonio storico in un'infrastruttura urbana inclusiva, produttiva e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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