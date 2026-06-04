Ex complesso di Sant' Agostino hub culturale innovativo per giovani e imprese

Notizia in breve

La Giunta ha dato il via libera alla candidatura di Genova al bando Action Networks, promosso dalla Commissione europea sotto il programma Urbact IV. L’obiettivo è riqualificare l’ex complesso di Sant’Agostino, un tempo capannone industriale, in un centro culturale e innovativo dedicato a giovani e imprese. La proposta mira a trasformare il patrimonio storico in uno spazio urbano più inclusivo e produttivo.