Nuova vita per gli immobili storici il Comune progetta il futuro del Complesso del Sant’Agostino e Palazzo Guidi

Il Comune ha avviato un piano di riqualificazione per gli immobili storici della città, concentrandosi in particolare sul Complesso del Sant’Agostino e su Palazzo Guidi. Le autorità stanno progettando interventi volti a valorizzare queste strutture, con l’obiettivo di riutilizzarle e renderle nuovamente accessibili alla comunità locale. La strategia coinvolge anche altri edifici di proprietà pubblica distribuiti sul territorio cittadino.

In questo solco si inserisce l’approvazione, da parte della Giunta, del ‘Piano pluriennale di rifunzionalizzazione degli immobili del Comune di Cesena – Centro Storico’ La lente del Comune si allarga su tutta la città e in modo particolare sugli immobili di proprietà dell’ente a cui dare nuova vita con l’obiettivo di restituirli pienamente alla comunità cesenate. Nel corso degli ultimi anni l’Ente ha intrapreso un percorso strutturato e organico volto alla riorganizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Una strategia che, in forma concreta, si è tradotta in un piano di alienazioni mirato, attraverso cui l’amministrazione comunale ha messo in vendita immobili non più funzionali alle proprie esigenze (dal 2020 ad oggi l’incasso degli immobili venduti è di poco inferiore al 20. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Nuova vita per gli immobili storici, il Comune progetta il futuro del Complesso del Sant’Agostino e Palazzo Guidi Articoli correlati Patologie oculari infantili e adolescenziali: il convegno a Palazzo Sant'Agostino con Del ReRiflettori puntati sulle patologie oculari che possono colpire fin dai primi anni di vita: la Società Dante Alighieri di Salerno, presieduta dalla... Palermo cerca investitori per due immobili storici, il Palazzo delle Finanze e il Palazzo della Zecca al Mipim di CannesL'Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del programma Invest in Italy, coordina il... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Borghetto Sant’Angelo, un complesso rurale diventa borgo contemporaneo; Vita Nuova, a Brescia dall’11 aprile tre appuntamenti tra musica e teatro nel segno di Sant’Angela Merici; Apiro ritrova il suo Campanone: la Collegiata riapre dopo 10 anni; Calici di storia, ultimo appuntamento a Sant’Andrea. Nuova vita per gli ex Macelli. Spazi al Centro missionario medicinali: Sostegno a progetto di solidarietàAl complesso degli ex Macelli arriva una realtà attiva nel 1977 e che potrà trovare nuovo slancio: si tratta del Centro missionario medicinali Odv, impegnato nel contrasto alla povertà materiale e ... lanazione.it Il corridoio interno decorato del " Recinte Modernista de Sant Pau" a Barcellona. Il complesso è stato progettato dall'architetto catalano Lluís Domènech i Montaner. La costruzione del sito iniziò nel 1902. È stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESC - facebook.com facebook