Un giovane agli arresti domiciliari è stato trovato in un parco alle Golosine, a Verona. Secondo quanto riferito, è riuscito a lasciare l’appartamento senza essere notato prima di essere rintracciato dai Carabinieri. Non sono state rese note le modalità con cui si è allontanato né il luogo preciso in cui si nascondeva prima del controllo. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Come ha fatto il giovane a lasciare l'appartamento senza essere scoperto?. Dove si nascondeva esattamente l'uomo prima del controllo dei Carabinieri?. Perché il fuggitivo non ha fornito spiegazioni dopo l'arresto?. Quando si terrà l'udienza per il processo relativo all'evasione?.? In Breve Arresto avvenuto mercoledì 2 giugno dopo controllo casa vuota. Rintracciato a piedi in un parco del quartiere Golosine. Convalida arresto e conferma detenzione domiciliare da parte del magistrato. Udienza processuale fissata dal Tribunale scaligero per luglio 2026. Un 28enne arrestato per evasione dopo la fuga dalle Golosine: i Carabinieri lo rintracciano in un parco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Fuga dai domiciliari a Verona: rintracciato in un parco alle Golosine

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