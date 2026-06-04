L’Europa ha annunciato un piano e un fondo sovrano dedicati a sviluppare tecnologie indipendenti da intelligenza artificiale e chip esteri. Il fondo, con una dotazione finanziaria ancora da definire, sarà destinato a settori strategici come microchip e IA. Il piano prevede anche modifiche ai costi degli appalti pubblici, favorendo le aziende europee. Nessuna indicazione è stata data sui criteri di assegnazione o sulle tempistiche di attuazione.

Come cambieranno i costi degli appalti pubblici con la preferenza industriale?. Quali settori riceveranno i finanziamenti del nuovo fondo sovrano europeo?. Come verranno costruite le Gigafactory dell'IA previste per luglio?. Perché la produzione di chip influenzerà la sicurezza degli ospedali europei?.? In Breve Produzione europea semiconduttori attualmente inferiore al 10% del mercato globale.. Chip per IA peseranno oltre il 70% del mercato entro il 2030.. Invito per Gigafactory dell'IA previsto dalla Commissione per il mese di luglio.. Obiettivo triplicare capacità data center europei in 5 o 7 anni.. Bruxelles lancia il piano per l’autonomia tecnologica: nuovi regolamenti e fondo sovrano per l’IA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa: piano e fondo sovrano per l’indipendenza da IA e chip

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