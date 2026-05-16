L’avvertimento del presidente Usa su Taiwan | Pechino non vuole la sua indipendenza La replica da Taipei | Siamo un paese sovrano e democratico

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la Cina non desidera l’indipendenza di Taiwan, invitando entrambe le parti a mantenere la calma. In risposta, Taipei ha affermato di essere un paese sovrano e democratico, ribadendo la propria autonomia. La questione rimane al centro di tensioni tra Stati Uniti, Taiwan e Pechino, con i leader coinvolti che cercano di evitare escalation e mantenere la stabilità nella regione. La situazione continua a essere monitorata da vicino a livello internazionale.

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«Pechino non vuole l’indipendenza di Taiwan. E io voglio che Taipei si calmi e la Cina si calmi ». Così, in un’intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha precisato che il destino dell’isola è stata una delle principali preoccupazioni del presidente cinese Xi Jinping durante il vertice di Pechino. «Vorrei che le cose rimanessero come sono», ha precisato Trump, ipotizzando poi che la Cina non attaccherà l’isola durante il resto del suo mandato. «Non credo che faranno nulla finchè sarò in carica. Quando non ci sarò più, penso che potrebbero farlo, a dire il vero. Non sono sicuro che faranno qualcosa se le cose rimarranno come sono». 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trump REFUSES To Defend Taiwan Xis WARNING On Independence STUNS U.S. Media | U.S Backstabs Taiwan Sullo stesso argomento Taiwan sotto assedio: la mossa diplomatica di Pechino per scardinare TaipeiL’instabilità che investe il Medio Oriente, con il conflitto tra Israele e l’Iran, sta innescando una serie di ripercussioni geopolitiche che... Trump avverte l’Iran e rassicura Xi: “No alla guerra per Taiwan. Taipei non dichiari l’indipendenza”Roma, 15 maggio 2026 – Donald Trump riparte da Pechino con un messaggio destinato a pesare sui rapporti tra Stati Uniti e Cina: Taiwan non deve... 25 aprile 2026, Iran - USA GUERRA DI NARRAZIONI: Come l'Iran trasforma gli aiuti finanziari USA in segni di cedimento 1/4 Mohammad #Bagher_Ghalibaf, Presidente del Parlamento iraniano, ha pubblicato su X un criptico avvertimento finanziario mirato all x.com Smetti di cercare un Offramp in Iran — Accesso gratuito all'articolo del NYT reddit Taiwan ribadisce la propria indipendenza dopo l'avvertimento di TrumpTorna la tensione sul dossier Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Usa debbano percorrere 15 mila chilometri per andare in guerra, aveva dichiarato Donald Trump, dopo il ... tg24.sky.it Xi Jinping accoglie Donald Trump e cita la trappola di Tucidide, l'avvertimento del presidente cineseXi Jinping ha citato a Trump la teoria secondo cui quando una potenza emergente minaccia di sostituire quella dominante, c'è alto rischio di conflitto ... virgilio.it