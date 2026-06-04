Bruxelles ha approvato una misura di flessibilità energetica che permette di ridurre i consumi di energia durante i periodi di alta domanda. Questa decisione ha sollevato preoccupazioni sulla sua efficacia e sui possibili impatti sulle politiche di sostenibilità. Nel frattempo, il governatore regionale è stato escluso ufficialmente dal festival di Salerno, senza dettagli sulle motivazioni ufficiali, in un contesto di tensioni tra le istituzioni locali e regionali.

Quali sono le reali conseguenze della flessibilità energetica decisa a Bruxelles?. Perché De Luca è stato ufficialmente escluso dal festival di Salerno?. Come influenzerà l'esclusione politica la partecipazione del pubblico agli eventi?. Cosa cambierà per la gestione culturale tra Salerno e Maratea?.? In Breve Decisioni commissari europei sulla flessibilità energetica mettono in dubbio obiettivi ecologici comunitari. Esclusione ufficiale di De Luca dal festival in programma a Salerno. Prossima edizione del festival a Maratea prevista per 17, 18 e 19 luglio 2026. Vignette satiriche dell'archivio del 03062026 commentano gli sviluppi politici e culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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