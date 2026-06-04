Il Partito della Prosperità del premier etiope ha ottenuto la maggioranza dei voti in 547 seggi su 547, secondo i risultati del conteggio. Le schede sono state tutte analizzate e non ci sono state sorprese. Tuttavia, le forze tigrine e oromo, che rappresentano le principali minoranze, continuano a rifiutare di deporre le armi e non hanno ceduto nel loro rifiuto di riconoscere i risultati elettorali.

Il conteggio delle schede non sta rivelando sorprese: buona parte dei 547 seggi del Parlamento etiope saranno assegnati al Partito della Prosperità del premier Abiy Ahmed. E non c’erano affatto dubbi alla vigilia. Nel 2019, l’attuale capo dell’esecutivo ha deciso di riunire in un’unica formazione tutti i principali partiti etiopi i quali, a loro volta, per molto tempo sono stati espressione ciascuno delle proprie etnie di appartenenza. Vi era il partito degli oromo, a cui appartiene Ahmed, il partito degli amara, delle popolazioni etiopi del Sud, dei somali e degli afar. Una volta riuniti tutti dentro lo stesso contenitore politico sotto le insegne del Partito della Prosperità, la nuova formazione è diventata quasi egemone e non si è mai formata da allora una vera alternativa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Etiopia: Abiy Ahmed vince un voto senza storia ma tigrino e oromo non cedono le armi

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