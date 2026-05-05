Basket A2 le Foxes cedono al Milano | Diotti brilla ma manca ossigeno

Nel match di basket di serie A2, la squadra locale ha perso contro una squadra ospite. Nonostante le prestazioni di un giocatore si siano fatte notare, la squadra ha subito un rapido recupero da parte degli avversari, che hanno rimontato un vantaggio di otto punti. La mancanza di un elemento chiave in difesa è stata una delle cause principali del risultato finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il vantaggio di 8 punti a svanire così velocemente?. Perché la mancanza di Valensin ha compromesso la difesa delle Foxes?. Chi ha dovuto farsi carico di tutta la produzione offensiva?. Come potrà Fracassa gestire le rotazioni per la sfida di ritorno?.? In Breve Francesca Diotti segna 19 punti con 7 su 13 tiri dal campo.. L'assenza di Carolina Valensin ha limitato le rotazioni e la pressione difensiva.. Il tecnico Arturo Fracassa punta al recupero fisico per il match di mercoledì.. Prossimo incontro a Lissone mercoledì alle ore 21 per la permanenza in A2.. Dopo 35 minuti di intensità agonistica nel palazzetto di Giussano, le Foxes hanno subito il sorpasso del Milano Basket Stars chiudendo la sfida con un punteggio di 79-66.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket A2, le Foxes cedono al Milano: Diotti brilla ma manca ossigeno Notizie correlate Basket in carrozzina, i ragazzi di Panormus cedono a Roma ma raccolgono esperienza preziosaBasket in carrozzina, i Ragazzi di Panormus cedono a Roma ma raccolgono esperienza preziosa Roma – Si interrompe nella capitale la striscia positiva... Leggi anche: Basket A2 donne Alle 20, al PalaBubani, gara 2 di semifinale. Match point Project. Milano permettendo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Techfind Serie A2, playout - Basket Stars e Moncalieri vincono gara 1; Serie A2 femminile. Sanga, obiettivo bella: a Faenza per l’1-1; A2 PLAYOUT G1 - Milano Basket Stars domina il finale e sconfigge Giussano; Techfind Serie A2 - Al via le due serie finali dei playout. Basket donne Serie A2. Giussano dura 35 minuti, ora con Milano a caccia dello spareggioNon sono bastati al Giussano 35 minuti giocati alla grande per battere il Milano Basket Stars. Le foxes hanno ... msn.com Basket Serie A2 femminile. Le Foxes vanno a Torino: Daremo filo da torcere»Reduce dalla brillante vittoria contro Milano Basket Stars, Giussano cerca di replicare nella gara in programma sabato in trasferta a Torino. Le nostre prossime avversarie hanno un ottimo quintetto ... ilgiorno.it Leggo. . Il basket italiano si ferma per rendere omaggio ad Achille Polonara, che ha annunciato la fine della sua carriera agonistica. Dopo aver combattuto contro una leucemia mieloide, un trapianto di midollo e un delicato intervento al cuore subito a febbraio, - facebook.com facebook Achille Polonara ha dato l’addio al basket, noi vogliamo ricordarlo così: con i suoi canestri alle Olimpiadi di Tokyo Achi ha detto basta attraverso un post su Instagram, dopo aver tentato, invano, un ritorno all'attività dal lungo stop necessario per sottoporsi a x.com