Le elezioni in Etiopia si svolgono oggi con poche probabilità di vittoria per altri schieramenti. Il partito del primo ministro Abiy Ahmed è dato come favorito, secondo le fonti ufficiali. Le urne sono aperte in diverse regioni del paese, mentre non si sono registrate segnalazioni di incidenti rilevanti. La consultazione si svolge in un clima di relativa tranquillità, con una partecipazione che si prevede elevata. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato problemi o ritardi nelle operazioni di voto.

Lunedì in Etiopia si vota per eleggere il parlamento federale e i parlamenti regionali. A livello federale il risultato è scontato: rivincerà il Partito della Prosperità del primo ministro Abiy Ahmed, che attualmente ha una maggioranza schiacciante. L’ultima volta che si votò, nel 2021, il partito di Abiy ottenne più del 90 per cento dei seggi, in elezioni che secondo l’opposizione non furono libere. È molto probabile che anche questa volta ottenga percentuali simili. I risultati si sapranno comunque solo tra qualche giorno. Il sistema elettorale etiope favorisce il partito al governo, e questo è uno dei motivi per cui la vittoria di Abiy è scontata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le elezioni in Etiopia sono senza storia

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