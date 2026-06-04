Milano ospiterà nel 2026 numerosi eventi legati al mondo del profumo, sia all’interno che all’esterno della fiera Esxence. La città si prepara a offrire un calendario ricco di presentazioni, incontri e feste dedicate alle fragranze. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno, coinvolgendo aziende, creativi e appassionati del settore. La programmazione comprende anche attività collaterali e appuntamenti pubblici, che si svolgeranno in vari luoghi di Milano.

Di seguito una rosa profumata di eventi che abbiamo raccolto per voi. Orari speciali per il monomarca di Satinine Durante i giorni di Esxence, Officina Satinine estenderà il proprio orario di apertura dalle 10:00 alle 20:00, offrendo al pubblico di appassionati un'occasione speciale per immergersi nelle creazioni del brand e vivere un'esperienza olfattiva unica nel cuore di Milano. Dove: via Giuseppe Mengoni n. 4 Quando: dal 3 al 6 giugno, dalle 10:00 alle 20:00 Fioriture: la collezione di Jean-Claude Ellena per Laboratorio Olfattivo Laboratorio Olfattivo presenta nella sua boutique di Brera, in Via Fiori Chiari n. 7, la nuova collezione Fioriture del Maestro Profumiere Jean-Claude Ellena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Esxence 2026: gli appuntamenti profumati da non perdere dentro e fuori la fiera

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