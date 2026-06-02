Milano ospiterà nel 2026 numerosi eventi legati al mondo del profumo, tra presentazioni, party e incontri. La città si conferma come centro nevralgico per la scena internazionale delle fragranze, con appuntamenti che si svolgeranno sia all’interno che all’esterno di Esxence. L’evento principale si terrà in diverse location, coinvolgendo aziende, creativi e appassionati del settore. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno, con un calendario ricco di iniziative legate al mondo delle fragranze.

Di seguito una rosa profumata di eventi che abbiamo raccolto per voi. Orari speciali per il monomarca di Satinine Durante i giorni di Esxence, Officina Satinine estenderà il proprio orario di apertura dalle 10.00 alle 20.00, offrendo al pubblico di appassionati un'occasione speciale per immergersi nelle creazioni del brand e vivere un'esperienza olfattiva unica nel cuore di Milano. Dove: via Giuseppe Mengoni n.4 Quando: dal 3 al 6 giugno, dalle 10:00 alle 20:00 Fioriture: la collezione di Jean-Claude Ellena per Laboratorio Olfattivo Laboratorio Olfattivo presenta nella sua boutique di Brera, in Via Fiori Chiari n.7, la nuova collezione Fioriture del Maestro Profumiere Jean-Claude Ellena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Esxence 2026: gli appuntamenti profumati dentro e fuori Esxence da non perdere

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