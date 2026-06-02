Milano ospiterà anche nel 2026 numerosi eventi legati al mondo del profumo, tra cui il Fuori Esxence, che si svolgerà con presentazioni, incontri e feste. La città mantiene il ruolo di centro mondiale per il settore, offrendo un calendario ricco di appuntamenti. Gli eventi si svolgeranno in diverse location, coinvolgendo professionisti e appassionati del settore. La manifestazione include anche occasioni di networking e scambio di idee tra addetti ai lavori e pubblico.

Di seguito una rosa profumata di eventi che abbiamo raccolto per voi. Orari speciali per il monomarca di Satinine Durante i giorni di Esxence, Officina Satinine estenderà il proprio orario di apertura dalle 10.00 alle 20.00, offrendo al pubblico di appassionati un'occasione speciale per immergersi nelle creazioni del brand e vivere un'esperienza olfattiva unica nel cuore di Milano. Dove: via Giuseppe Mengoni n.4 Quando: dal 3 al 6 giugno, dalle 10:00 alle 20:00 Fioriture: la collezione di Jean-Claude Ellena per Laboratorio Olfattivo Laboratorio Olfattivo presenta nella sua boutique di Brera, in Via Fiori Chiari n.7, la nuova collezione Fioriture del Maestro Profumiere Jean-Claude Ellena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Esxence 2026: gli appuntamenti profumati del Fuori Esxence da non perdere

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