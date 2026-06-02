Esxence 2026 | gli appuntamenti profumati del Fuori Esxence da non perdere
Milano ospiterà anche nel 2026 numerosi eventi legati al mondo del profumo, tra cui il Fuori Esxence, che si svolgerà con presentazioni, incontri e feste. La città mantiene il ruolo di centro mondiale per il settore, offrendo un calendario ricco di appuntamenti. Gli eventi si svolgeranno in diverse location, coinvolgendo professionisti e appassionati del settore. La manifestazione include anche occasioni di networking e scambio di idee tra addetti ai lavori e pubblico.
Di seguito una rosa profumata di eventi che abbiamo raccolto per voi. Orari speciali per il monomarca di Satinine Durante i giorni di Esxence, Officina Satinine estenderà il proprio orario di apertura dalle 10.00 alle 20.00, offrendo al pubblico di appassionati un'occasione speciale per immergersi nelle creazioni del brand e vivere un'esperienza olfattiva unica nel cuore di Milano. Dove: via Giuseppe Mengoni n.4 Quando: dal 3 al 6 giugno, dalle 10:00 alle 20:00 Fioriture: la collezione di Jean-Claude Ellena per Laboratorio Olfattivo Laboratorio Olfattivo presenta nella sua boutique di Brera, in Via Fiori Chiari n.7, la nuova collezione Fioriture del Maestro Profumiere Jean-Claude Ellena. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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