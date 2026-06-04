Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 4 giugno 2026

Notizia in breve

L’estrazione di VinciCasa del 4 giugno 2026 si è svolta alle 20:30. Sono stati estratti cinque numeri su quaranta, in un concorso che consente di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri. I numeri vincenti di oggi sono stati comunicati subito dopo l’estrazione. Non sono ancora disponibili i dettagli sui numeri estratti o sui premi assegnati. La prossima estrazione è prevista per la stessa sera.