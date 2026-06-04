Estate in piazza Sant' Agostino | da Venerus a Ditonellapiaga passando per teatro talk e cineconcerti

Da modenatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'estate in piazza Sant'Agostino prevede una serie di eventi tra musica, teatro, talk e cineconcerti. Tra gli artisti e gli ospiti annunciati ci sono Venerus, Ditonellapiaga, Paolo Kessisoglu, Franco Arminio ed Ema Stokholma. Il programma si sviluppa lungo tutta la stagione e propone varie modalità di intrattenimento, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culturale condivisa alla comunità.

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Da Venerus a Ditonellapiaga, passando per Paolo Kessisoglu, Franco Arminio ed Ema Stokholma, il cartellone dell'Estate Modenese 2026 di piazza Sant'Agostino disegna una sequenza di appuntamenti che alternano registri e linguaggi, mantenendo saldo un principio: la cultura come esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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