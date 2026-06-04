Estate in piazza Sant' Agostino | da Venerus a Ditonellapiaga passando per teatro talk e cineconcerti
L'estate in piazza Sant'Agostino prevede una serie di eventi tra musica, teatro, talk e cineconcerti. Tra gli artisti e gli ospiti annunciati ci sono Venerus, Ditonellapiaga, Paolo Kessisoglu, Franco Arminio ed Ema Stokholma. Il programma si sviluppa lungo tutta la stagione e propone varie modalità di intrattenimento, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culturale condivisa alla comunità.
Da Venerus a Ditonellapiaga, passando per Paolo Kessisoglu, Franco Arminio ed Ema Stokholma, il cartellone dell'Estate Modenese 2026 di piazza Sant'Agostino disegna una sequenza di appuntamenti che alternano registri e linguaggi, mantenendo saldo un principio: la cultura come esperienza condivisa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Salerno, Palazzo Sant’Agostino ospita il Premio Scena TeatroA Salerno, nel Palazzo Sant’Agostino, si tiene la cerimonia di consegna del Premio Scena Teatro.
Pasqua violenta a Salerno: minore accoltellato in piazza Libertà, rissa a Sant’AgostinoDurante il fine settimana di Pasqua a Salerno si sono verificati diversi episodi di violenza.
Temi più discussi: Musica, tradizione e sport. Il calendario dell’estate a Pistoia; Bollettino della viabilità n. 58 del - 2.6.2026; Il restauro della facciata della Chiesa di Sant'Agostino in mostra a Pietrasanta; Sant’Agostino di Canterbury: il primo arcivescovo che evangelizzò l’Inghilterra.
Dalla copertura della nuova piscina a lavori di riqualificazione in piazza Sant’Agostino, dieci novità nel Piano delle opere di Palazzo civico x.com
Arezzo - Piazza Sant’Agostino di Fabio Maracci facebook
L’estate in città: 150 appuntamenti. Festival diffuso in piazze e parchi. Sant’Agostino cuore culturaleModena, 18 giugno 2025 – Non credo si potrà dire che a Modena in estate non c’è mai nulla da fare, esordisce – con una punta di soddisfatta ironia – il sindaco Massimo Mezzetti. Il cartellone ... ilrestodelcarlino.it
Restyling Sant’Agostino. Pedonalizzazione estiva con spettacoli e musica: Una piazza della culturaProve generali di rilancio in una zona strategica e incompiuta del centro. Dal primo luglio al 26 settembre piazza Sant’Agostino diventa il cuore dell’estate modenese, con spettacoli, musica, festival ... ilrestodelcarlino.it