Estate in piazza Sant' Agostino | da Venerus a Ditonellapiaga passando per teatro talk e cineconcerti

Notizia in breve

L'estate in piazza Sant'Agostino prevede una serie di eventi tra musica, teatro, talk e cineconcerti. Tra gli artisti e gli ospiti annunciati ci sono Venerus, Ditonellapiaga, Paolo Kessisoglu, Franco Arminio ed Ema Stokholma. Il programma si sviluppa lungo tutta la stagione e propone varie modalità di intrattenimento, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culturale condivisa alla comunità.